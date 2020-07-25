Barcelona’nın efsanesi koronavirüse yakalandı!

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:43

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanevi ismi olan ve geçtiğimiz yıldan bu yana Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 40 yaşındaki antrenör, konuyla ilgili resmi duyuruyu resmi Instagram hesabı üzerinden yaptı.

Açıklamasında "Birkaç gün evvel Covid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullanan Xavi, takımının bugün Al Kohr karşısında sahalara geri döneceği maçta kendisinin yerine David Prats'ın görev alacağını belirtti.

1 MİLYON AVRO BAĞIŞTA BULUNMUŞTU

Efsane futbolcu eşiyle birlikte, geçtiğimiz nisan ayında Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağışta bulunmuştu.