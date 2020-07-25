Barcelona’nın efsanesi koronavirüse yakalandı!
Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, Instagram'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanevi ismi olan ve geçtiğimiz yıldan bu yana Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 40 yaşındaki antrenör, konuyla ilgili resmi duyuruyu resmi Instagram hesabı üzerinden yaptı.
Açıklamasında "Birkaç gün evvel Covid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullanan Xavi, takımının bugün Al Kohr karşısında sahalara geri döneceği maçta kendisinin yerine David Prats'ın görev alacağını belirtti.
1 MİLYON AVRO BAĞIŞTA BULUNMUŞTU
Efsane futbolcu eşiyle birlikte, geçtiğimiz nisan ayında Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağışta bulunmuştu.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı: Kadın makiniste saldırı anı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'dostum dostum' yorumu
- AKP Kadın Kolları'ndan dikkat çeken toplu istifa
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması