Barcelona’nın ligdeki ilk maçında biletler satılmadı

13 Ağustos 2021 Cuma, 22:17

Daily Mail’de yer alan haberde, Lionel Messi’nin takımdan ayrılmasının ardından bilet satışlarında düşüş yaşandığı belirtildi.

Pazar günü oynanacak Real Sociedad maçı için satışa sunulan biletlerin yarısının satıldığı ve 15 bin 820 taraftarın bilet aldığı ifade edildi.

SINIRLI SAYIDA SEYİRCİ

La Liga’da yeni sezonda koronavirüs önlemleri kapsamında takımların stadyumlara sınırlı sayıda seyirci alabileceği belirtilirken Barcelona’nın pazar günü oynayacağı maç için 30 bin biletin satışı çıktığı belirtildi.

YENİ TRANSFERLER TEHLİKEDE

Ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Katalan devinde maaş yükünün fazla olması sebebiyle yeni transferler kadroya kaydedilemedi.

Mevcut maaş toplamıyla La Liga’nın koyduğu limiti aşan Barcelona, yeni transferlerinden Sergio Aguero, Eric Garcia ve Memphis Depay’ı pazar günü oynatabilmek için maaş bütçesinde yer açmak durumunda.