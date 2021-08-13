Barcelona’nın ligdeki ilk maçında biletler satılmadı
La Liga’da yeni sezondaki ilk maçında pazar günü Real Sociedad’la karşılaşacak Barcelona’da maç biletlerinin yarısı satılamadı.
Daily Mail’de yer alan haberde, Lionel Messi’nin takımdan ayrılmasının ardından bilet satışlarında düşüş yaşandığı belirtildi.
Pazar günü oynanacak Real Sociedad maçı için satışa sunulan biletlerin yarısının satıldığı ve 15 bin 820 taraftarın bilet aldığı ifade edildi.
SINIRLI SAYIDA SEYİRCİ
La Liga’da yeni sezonda koronavirüs önlemleri kapsamında takımların stadyumlara sınırlı sayıda seyirci alabileceği belirtilirken Barcelona’nın pazar günü oynayacağı maç için 30 bin biletin satışı çıktığı belirtildi.
YENİ TRANSFERLER TEHLİKEDE
Ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Katalan devinde maaş yükünün fazla olması sebebiyle yeni transferler kadroya kaydedilemedi.
Mevcut maaş toplamıyla La Liga’nın koyduğu limiti aşan Barcelona, yeni transferlerinden Sergio Aguero, Eric Garcia ve Memphis Depay’ı pazar günü oynatabilmek için maaş bütçesinde yer açmak durumunda.
Video Haberler
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- AFAD uyardı: Bu akşama dikkat!
- Çok konuşulan iddiada mesaj ortaya çıktı!
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia