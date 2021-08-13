<p>İngiliz devi Liverpool bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Loris Karius ile uğraşıyor.&nbsp;</p>
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İngiliz devi Liverpool bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Loris Karius ile uğraşıyor. 

<p>The Atletic, Alman kaleci hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.&nbsp;</p>
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The Atletic, Alman kaleci hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. 

<p>Habere göre Liverpool, Karius'tan kurtulmak istiyor ancak Alman kaleciye talip bulunamıyor.&nbsp;</p>
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Habere göre Liverpool, Karius'tan kurtulmak istiyor ancak Alman kaleciye talip bulunamıyor. 

<p>Karius, Liverpool'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 67 maça çıktı.&nbsp;</p>
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Karius, Liverpool'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 67 maça çıktı. 

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