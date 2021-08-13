Mauricio Pochettino: “Messi için acele etmeyeceğiz”

13 Ağustos 2021 Cuma, 21:39

Fransa Ligue 1’de yarın sahasında Strasbourg’u ağırlayacak Paris Saint Germain’de Mauricio Pochettino, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzalayan ve takımla antrenmanlara başlayan Lionel Messi için Arjantinli teknik adam, “Copa America finalinden sonra Messi sadece iki antrenmana çıkabildi. Onun için öncelik her geçen gün daha iyi hissetmek. Bu yüzden onu oynatmak için acele etmeyeceğiz.” dedi.

“MBAPPE BİZLE KALACAK”

Messi transferi sonrasında takımdan ayrılacağı iddia edilen ve gelecek yıl PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe ile ilgili ise Pochettino şunları söyledi, “Kylian bizim oyuncularımızdan birisi ve bizim oyuncumuz olmaya devam edecek. Başkanımız da bunu söyledi ve önemli olan da bu.”