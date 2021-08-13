Mauricio Pochettino: “Messi için acele etmeyeceğiz”

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi’yi oynatmak için aceleci olmayacaklarını ve Arjantinli yıldızın fiziksel olarak hazır hâle gelmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 21:39
Mauricio Pochettino: “Messi için acele etmeyeceğiz”
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1’de yarın sahasında Strasbourg’u ağırlayacak Paris Saint Germain’de Mauricio Pochettino, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzalayan ve takımla antrenmanlara başlayan Lionel Messi için Arjantinli teknik adam, “Copa America finalinden sonra Messi sadece iki antrenmana çıkabildi. Onun için öncelik her geçen gün daha iyi hissetmek. Bu yüzden onu oynatmak için acele etmeyeceğiz.” dedi.

“MBAPPE BİZLE KALACAK”

Messi transferi sonrasında takımdan ayrılacağı iddia edilen ve gelecek yıl PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe ile ilgili ise Pochettino şunları söyledi, “Kylian bizim oyuncularımızdan birisi ve bizim oyuncumuz olmaya devam edecek. Başkanımız da bunu söyledi ve önemli olan da bu.”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler