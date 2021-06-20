Barcelona'nın yıldızı Antoine Griezmann'dan MLS açıklaması
Barcelona'da aradığını bulamayan 30 yaşındaki Fransız futbolcu Antoine Griezmann, 2024'ten sonra ABD Ligi MLS'e transfer olmak istediğini açıkladı.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) F Grubu'nda mücadele eden Fransa'nın ve La Liga ekibi Barcelona'nın forveti Antoine Griezmann, gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.
Fransız basınından Le Figaro'ya konuşan Griezmann, Barcelona ile olan sözleşmesinin 2024'e kadar devam ettiğini vurguladı:
"Haziran 2024'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için doğru zamanda olacağımı düşünüyorum. Bu ülkeyi seviyorum. Kültürü, NBA, ve macera arzusu beni cezbediyor. Diğer yandan oraya beraber taşınmak zorunda kalacağım bir ailem var."
30 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:
"Kariyerimi orada bitirmek istiyorum ama yine de sahada yeterince iyi olup MLS'i kazanmalıyım. Sahada hiçbir şeyimi vermemem ve yokmuş gibi görünmem mantıklı olmaz. Daha üç yılım var. Vücuduma dikkat etmem gerek, çünkü her şey değişebilir."
2019'da Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde çıktığı 99 maçta 35 gol ve 16 asistlik performans göstermişti.
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