Memphis Depay Barcelona'da
Barcelona, Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
La Liga ekiplerinden Barcelona, Lyon'dan ayrılan Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Lyon ile sözleşmesi biten ve bonservissiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Depay, geçtiğimiz sezon 40 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
June 19, 2021
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Prof. Üşümezsoy'dan çarpıcı değerlendirmeler!
- İstanbul'da korkutan deprem
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Sosyal medyaya damga vuran reklam!
- Peker'den Soylu hakkında çarpıcı 'uyuşturucu' iddiası
- 'Kripto para' uyarısı
- Sedat Peker'in ne zaman video yayınlayacağı belli oldu
- İran'da İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu