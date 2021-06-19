Memphis Depay Barcelona'da

Barcelona, Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 19:56
Memphis Depay Barcelona'da
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La Liga ekiplerinden Barcelona, Lyon'dan ayrılan Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Lyon ile sözleşmesi biten ve bonservissiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Depay, geçtiğimiz sezon 40 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.


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