Barınakta iç sızlatan görüntüler
İzmir'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi. 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi; hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor.
Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, geçen yıldan itibaren başlatmış oldukları mücadeleyi sürdürüyor. Birçok köpeğin açlıktan öldüğünü belirten hayvanseverler, koşulların iyileştirileceğine dair belediye tarafından söz aldıklarını ancak hala iyileştirme yapılmamasını söyleyerek tepki gösterdi. Hayvanların mama sıkıntısı çektiği, birçoğunun uyuz olduğu ve ölüme terk edildiği iddia edildi. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Tire Temsilcisi Seher Kul, " Tedavi yok. Mama ihalesine hala girilmedi. Temizlik anlamında çok kötü durumda. Hayvanlar ölüyor. Geçen yıl bir köpeğin bir köpeği yediğini gözlerimizle gördük. Uyuzdan hayvanların yırtındığını ve vücutlarının yaralar içerisinde olduğunu gördük. Şu an hala daha birçok köpek uyuzlu. Kanlı ishal var. Gençlik hastalığına kapılıp ölen yavrular var. Ciddi anlamda sıkıntılar var" dedi.
"AÇLIKTAN TAŞ KESİLİP ÖLDÜKLERİNİ GÖRDÜM"
Tire'de yaşayan hayvanseverlerden Fulya Erdal, "Barınakta hayvanların birbirlerine karşı hırçınlaşmalarını gördüm. Açlıktan taş kesilip öldüklerini gördüm. Belli bir alanda ölüp gömüldüklerini duydum. Biz duyarlı arkadaşlarla gömülen yerleri açtırmak istiyoruz. Böyle olduğu sürece bu hayvanlar ne kadar yaşamaya mücadele ederler bilmiyorum" dedi.
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