Barış Atay'dan Alpay Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li!
TİP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Barış Atay, akşam saatlerinde Kadıköy'de polislerin sert müdahalesine maruz kaldı. AKP'li Alpay Özalan, Atay hakkında tweet atınca Atay'ın cevabı sert oldu.
TİP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Barış Atay, akşam saatlerinde Kadıköy'de polislerin sert müdahalesine maruz kaldı. AKP'li Alpay Özalan, Atay hakkında tweet atınca Atay'ın cevabı sert oldu.
Özalan, Atay ile ilgili "Nerede bir provokasyon varsa orada biten çeyrek devrimci Barış Atay, polislerimize saldırmış. Kahraman polislerimize nasıl saldırırsın kendini bilmez hadsiz?
"Ne yaparsam yapayım vekillik zırhı beni korur" diye mi düşünüyorsun? Rezilliklerin boyunu aştı. Haddini bil. @barisatay" dedi.
Özalan'ın tweetini alıntılayan Atay ise "O gençlere böyle fütursuzca, nefretle saldıran kim varsa gücüm yettiğince karşısında olurum.
Mecliste çoğunluk sizsiniz. Getirin fezlekeyi okutun. Dokunulmazlığa güvenecek ayıbım yok benim. Boş yapma yani tam porsiyon AKPli" diyerek tepkisini gösterdi.
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