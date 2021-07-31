Barış Atay'dan Cem Seymen'e sert 'yemek fotoğrafı' tepkisi: Yeter! Duygu sömürüsüyle insanları hedef gösteriyorsunuz

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:50

Türkiye'nin turistik bölgelerinin bulunduğu güneydeki illerde devam eden orman yangınları sırasında kaydedilen bir fotoğraf tartışma konusu oldu.

Marmaris'te, sahile yakın bir noktadaki tepede orman yangını devam ederken sahildeki restoranda ise masalarda yiyip içmeye devam edenlerin görüldüğü sözkonusu fotoğraf, gazeteci Cem Seymen ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ı karşı karşıya getirdi.

Cem Seymen fotoğrafı paylaşıp "Toplumumuzdaki ahlaki çöküşü daha net anlatan fotoğraf düşünemiyorum. Ülkeyi İngiliz askeri işgal etse umurunda olmayacak insanların sayısı o kadar fazla ki. Fotoğraftaki yangına bakınca yüreğim paramparça oluyor, insanlara bakınca midem bulanıyor. Bu Türkiye Türkiye değil!" ifadelerini kullandı.

Barış Atay ise Seymen'in bu paylaşımına tepki göstererek şöyle yazdı:

"Yahu yeter ya! Yemek yiyen, denize giren, uzaktan bakan 2-3 insan fotoğrafı bulup hem duygu sömürüsü yapıyorsunuz, hem insanları hedef gösteriyorsunuz. Ahlaki çöküş görmek istiyorsanız halktan para isteyen bakanlara, yangın söndürme uçağı almayıp, 13 uçak kullanan CB’na bakın."



