Barış Çakan'ı öldürenler tutuklandı
Ankara'da Barış Çakan isimli genci bıçaklayarak öldüren 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde 20 yaşındaki Barış Çakan, üç kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada , Barış Çakan’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayda şüpheliler K.Y., A.B. ve Ö.Y.’nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Çakan'ın cenazesi, Etimesgut'ta bulunan Ahi Mesut Söğüt Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, maktül Barış Çakan’ın arkadaşı B.A’yı görmek için kısa süreliğine evinden sokağa indiği, iki gencin sokakta yürüdükleri sırada bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen K.Y, A.B ve Ö.Y’yi gördükleri belirtilerek şöyle denildi:
Maktulün arkadaşı B.A’nın şahıslara ezanın da okunduğunu, yüksek sesli müziği kısmalarını söylemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavgada maktül Barış Çakan’ın bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Y ve A.B ile suça sürüklenen çocuk Ö.Y’nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmekle, soruşturma işlemlerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam edilmektedir.
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