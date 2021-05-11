Barış Pehlivan: Cumhuriyet cesurca mücadele etti ve bedelini ödedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemizi hedef almasının ardından açıklamalarda bulunan yazarımız Barış Pehlivan, "Derin, kirli, karanlık ne varsa Cumhuriyet Gazetesi onlarla cesurca mücadele etmiş ve bedelini ödemiştir" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemizi hedef alması üzerine Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulunan yazarımız Barış Pehlivan, "Cumhuriyet Gazetesi 12 Mart zulmünden 12 Eylül vahşetinden geçti. Mürekkebinde şehit verdiği yazarların kanı ve izin vardır. Derin, kirli, karanlık ne varsa Cumhuriyet Gazetesi onlarla cesurca mücadele etmiş ve bedelini ödemiştir" diye konuştu.
Cumhuriyet'in bundan sonra da halkın gerçekleri öğrenmesi için gazetecilik yapacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini dile getiren Pehlivan, "İyi ki varsın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.
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