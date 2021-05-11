Süleyman Soylu gazetemizi hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetemizi hedef alarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Soylu'nun mesajına yardımcıları da paylaşımlarda bulunarak, destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 09:37
Süleyman Soylu gazetemizi hedef aldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetemizi hedef alarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz"

SOYLU'YA TEPKİ

Soylu'nun paylaşımına ise Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller tepki gösterdi. Güller, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Klasik sağcı kafa; sıkışınca PKK göndermesi...

Sedat Peker Cumhuriyet gazetesinin değil, AKP iktidarının mafyasıdır; boy boy fotoğraflar ve karşılıklı güzellemeler arşivlerinizde... Şimdi 'mafya pisliğine' dönüşmesi, mafyokrasi düzeninizin rant çarpışmasından" dedi.

YARDIMCILARI DA KATILDI

Soylu'nun paylaşımının ardından İçişleri Bakanı yardımcıları İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy da gazetemizi hedef alan paylaşımlarda bulundular.

İşte o paylaşımlar:


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