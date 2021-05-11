Süleyman Soylu gazetemizi hedef aldı

11 Mayıs 2021 Salı, 09:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetemizi hedef alarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz"

Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla

terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,

ortakları HDPKK için intikam alan,

Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir



Türkiye eski Türkiye değil



Hesabını hukuk önünde vereceksiniz — Süleyman Soylu | Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@suleymansoylu) May 11, 2021

SOYLU'YA TEPKİ

Soylu'nun paylaşımına ise Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller tepki gösterdi. Güller, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Klasik sağcı kafa; sıkışınca PKK göndermesi...

Sedat Peker Cumhuriyet gazetesinin değil, AKP iktidarının mafyasıdır; boy boy fotoğraflar ve karşılıklı güzellemeler arşivlerinizde... Şimdi 'mafya pisliğine' dönüşmesi, mafyokrasi düzeninizin rant çarpışmasından" dedi.

Klasik sağcı kafa; sıkışınca PKK göndermesi...

Sedat Peker Cumhuriyet gazetesinin değil, AKP iktidarının mafyasıdır; boy boy fotoğraflar ve karşılıklı güzellemeler arşivlerinizde...

Şimdi "mafya pisliğine" dönüşmesi, mafyokrasi düzeninizin rant çarpışmasından... https://t.co/OpUBmoaq6v — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) May 11, 2021

YARDIMCILARI DA KATILDI

Soylu'nun paylaşımının ardından İçişleri Bakanı yardımcıları İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy da gazetemizi hedef alan paylaşımlarda bulundular.

İşte o paylaşımlar:

Cumhuriyet gazetesi Türkiye’nin PKK terörü ile mücadelesinden rahatsızlığını bugün manşetinden duyurdu.



Biz terörle mücadelede kahraman paşamız Arif Çetin le, siz ittifak ortağınız HDPKK ile... — Tayyip Sabri ERDİL (@serdilt) May 11, 2021

41 yıllık hizmet yılının 11 yılını Tunceli, Şırnak, Diyarbakır ve Van’da terörle mücadelede geçirmiş. Bölge Halkının Arif komutanı, paşası olmuş, bölgenin dağını taşını mesken edinmiş bir kahramana saldırı ancak bir terör örgütü gazetesinden olurdu..



Cumhuriyet gazetesinden oldu pic.twitter.com/AhAaYzjVdv — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) May 11, 2021

15 Temmuz gecesi televizyona bağlanarak;

"Jandarma olarak, Milli İradeye karşı yapılan bu hareketi şiddetle bastıracağız” diyen ve gereğini yapan Arif Paşa'ya kininiz bitmedi...



15 Temmuz'da başaramadığınızı kirli iftiralarla, çamur atarak başaramayacaksınız! pic.twitter.com/jjIGhYY9NP — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) May 11, 2021