Süleyman Soylu gazetemizi hedef aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetemizi hedef alarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Soylu'nun mesajına yardımcıları da paylaşımlarda bulunarak, destek verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetemizi hedef alarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz"
Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla— Süleyman Soylu | Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@suleymansoylu) May 11, 2021
terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,
ortakları HDPKK için intikam alan,
Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir
Türkiye eski Türkiye değil
Hesabını hukuk önünde vereceksiniz
SOYLU'YA TEPKİ
Soylu'nun paylaşımına ise Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller tepki gösterdi. Güller, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Klasik sağcı kafa; sıkışınca PKK göndermesi...
Sedat Peker Cumhuriyet gazetesinin değil, AKP iktidarının mafyasıdır; boy boy fotoğraflar ve karşılıklı güzellemeler arşivlerinizde... Şimdi 'mafya pisliğine' dönüşmesi, mafyokrasi düzeninizin rant çarpışmasından" dedi.
Klasik sağcı kafa; sıkışınca PKK göndermesi...— Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) May 11, 2021
Sedat Peker Cumhuriyet gazetesinin değil, AKP iktidarının mafyasıdır; boy boy fotoğraflar ve karşılıklı güzellemeler arşivlerinizde...
Şimdi "mafya pisliğine" dönüşmesi, mafyokrasi düzeninizin rant çarpışmasından... https://t.co/OpUBmoaq6v
YARDIMCILARI DA KATILDI
Soylu'nun paylaşımının ardından İçişleri Bakanı yardımcıları İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy da gazetemizi hedef alan paylaşımlarda bulundular.
İşte o paylaşımlar:
Cumhuriyet gazetesi Türkiye’nin PKK terörü ile mücadelesinden rahatsızlığını bugün manşetinden duyurdu.— Tayyip Sabri ERDİL (@serdilt) May 11, 2021
Biz terörle mücadelede kahraman paşamız Arif Çetin le, siz ittifak ortağınız HDPKK ile...
41 yıllık hizmet yılının 11 yılını Tunceli, Şırnak, Diyarbakır ve Van’da terörle mücadelede geçirmiş. Bölge Halkının Arif komutanı, paşası olmuş, bölgenin dağını taşını mesken edinmiş bir kahramana saldırı ancak bir terör örgütü gazetesinden olurdu..— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) May 11, 2021
Cumhuriyet gazetesinden oldu pic.twitter.com/AhAaYzjVdv
15 Temmuz gecesi televizyona bağlanarak;— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) May 11, 2021
"Jandarma olarak, Milli İradeye karşı yapılan bu hareketi şiddetle bastıracağız” diyen ve gereğini yapan Arif Paşa'ya kininiz bitmedi...
15 Temmuz'da başaramadığınızı kirli iftiralarla, çamur atarak başaramayacaksınız! pic.twitter.com/jjIGhYY9NP
Arif Paşa sayesinde kafalarını mağaralardan çıkaramayanlar Cumhuriyetin manşetinde ortaya çıkmış— Muhterem İnce (@muhteremince) May 11, 2021
Acınızı anlıyoruz
Ama üzgünüz, ortaklarınızı dağda kovalamaya, size de hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz
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