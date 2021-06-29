Barış Pehlivan yazdı: Erdoğan’ın solundaki sır

29 Haziran 2021 Salı, 10:04

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan, "Erdoğan’ın solundaki sır" başlıklı yazısında, ABD hazinesini dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkardığı belirlenen “Kingston Kardeşler”den Jacop Ortell Kingston, firari Sezgin Baran Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı fotoğraftaki konuşulmayan SBK Holding’e ait şirketlerde yönetici olan Çağlar Şendil'i kaleme aldı.

Pehlivan, "Türk yargısı SBK’nin karaparadaki kilit ismi Çağlar Şendil’e bir dava açma zahmetine bile girmedi" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Amerikan hazinesini dolandıran Jacop Kingston...

Amerikan hazinesinden çalınan paraların Türkiye’de aktığı Sezgin Baran Korkmaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Ve...

Kimsenin konuşmadığı en sağdaki isim. Sahi, kim o?

Adı Çağlar Şendil. 44 yaşında.

SBK’nin para kaynağı Mega Varlık’ın genel müdürü o.

Kingston’un Türkiye’deki resmi ortağı o.

Kingston’un ABD’den gönderdiği milyon dolarları bizzat Türk bankasından çeken o.

ABD’nin “el konulsun” dediği, SBK’nin Türk yargısının desteğiyle kaçakken İsviçrelilere sattığı Bioforma’nın yöneticisi o.

Ekim Alptekin Halk TV’deki Açıkça programında dedi; Korkmaz Karaca’nın VIP’den geçirdiği isim o.

2017’de ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Büyükelçiliği’nde Jacob Kingston’la görüşürken yanlarında olan kişi o.

Bitti mi? Bitmedi.

Unico Sigorta’yı bilmeyen yoktur. Kökeni 1988’e dayanıyor.

Şüphe bu ya SBK işte o Unico’ya nasıl sahip oldu? Oraya da mı çöktü? İsviçre’deyken nasıl ticari oyunlara girdi ve elinden çıkarmış gibi gösterdi?

Laf lafı açıyor. Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahibi olduğu sigorta şirketindeki poliçe kesme sesini seviyor ya...

İnsanın aklına geliyor: Unico’nun ilginç poliçe politikası ile hangi ticari kurumlar SBK’nin eline geçti?

Ben de saf saf soruyorum. Türk yargısı SBK’nin karaparadaki kilit ismi Çağlar Şendil’e bir dava açma zahmetine bile girmedi. Bundandır ki devletin Anadolu Ajansı üç günde bir Unico’nun reklamını yapıyormuş, çok mu?

Neyse! Az daha yazmayı unutuyordum; Çağlar Şendil Unico Sigorta’nın da yönetim kurulu başkanı."