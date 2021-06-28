Sedat Peker’in 3 milyon dolar rüşvet aldığını iddia ettiği Bayhan, Gezi iddianamesini hazırlayan savcı çıktı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yeni paylaşımlarında savcı Mesut Erdinç Bayhan’ın Paramount Otel’in işletmecisi Cihan Ekşioğlu’ndan bir davayı kapatmak için 3 milyon dolar aldığını ve savcı Bayhan’ın yeğenine de 1,5 milyar liralık döküm işi verildiğini iddia etti. Savcı Bayhan, Gezi Parkı eylemleri davasında sanıkların suç örgütü lideri olmaktan yargılanmasını talep etmiş, eylemlerde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için “ilahi adalet” paylaşımını yapmıştı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Paramount Otel’in işletmecisi Cihan Ekşioğlu ile ilgili yeni iddialarda bulundu. Peker’in, Ekşioğlu hakkındaki iddialarının birinde cumhuriyet savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın ismi geçiyor.
Peker’in iddiasına göre Bayhan’a Ekşioğlu tarafından 3 milyon dolar para verildi ve FETÖ’den yargılanan Burak Başlılar ile ilgili dava kapatıldı. Peker, yazılı paylaşımında şu iddialarda bulundu:
“Bu senin ilk parayı bulduğun FETÖ borsası işindi. Tabi sonra burak başlıları fetöden kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız. Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni murat gür ibrahimoğluna Sultangazi Cebeci taş ocakları bölgesinden 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verdirdiniz. Terör savcısının şirketlerinin ismi kuzey marmara, kuzey inşaat ve bayburt grup. cihan ekşinin, burak başlıların ve de terör savcısının yeğeni murat gür ibrahimoğlunun hts kayıtları incelendiğinde ilişki ağınız net olarak ortaya çıkacaktır.”
Savcı Bayhan, Gezi Parkı eylemleri davasıyla tanınıyor. Bayhan, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetersiz bulduğu iddianameyi yeniden ele almıştı. İlk iddianamede Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu, “örgüt kurmak” suçundan yargılanırken Bayhan’ın hazırladığı iddianamede “suç örgütü lideri” olmakla suçlandılar.
medyascope'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, sanıklar hakkında savcı Bayhan tarafından 3 yıl 3 aydan 13,5 yıla kadar hapis istenmişti. Ayrıca 21 kişi de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılandı. İddianamede Taksim Dayanışması’nın çağrısı da “kışkırtma” olarak değerlendirilmişti.
Bayhan ayrıca Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün tabur komutanlığında çekilen fotoğrafının terör örgütü kampında çekildiğini öne sürmüş, 28 Haziran 2013’teki paylaşımında Sarısülük’ün fotoğrafının üzerine “İlahi adalet” yazmıştı.
Savcı Bayhan, 21 yıl önce asteğmen olarak görev yaptığı Siirt’te PKK ile girilen çatışmada ağır yaralanmıştı. Bayhan bu sebeple “gazi savcı” olarak anılıyor.
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