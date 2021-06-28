Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti, Peker de Özdil'e çağrıda bulundu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 22:36

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in son iddialarının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada örneği görülmemiş bir suç örgütü tarafından iliklerine kadar soyulan zavallı ülkenin yurttaşları olarak Sedat Peker’e teşekkür borçluyuz" dedi.

Özdil, şu paylaşımı yaptı:

"Sedat Peker geçmişte şöyle yapmış böyle yapmış filan, geçiniz kardeşim, geçiniz... Dünyada örneği görülmemiş bir suç örgütü tarafından iliklerine kadar soyulan zavallı ülkenin yurttaşları olarak Sedat Peker’e teşekkür borçluyuz"

Ardından Peker de, geçtiğimiz günlerde gazeteci Uğur Dündar ile tartışma yaşayan Yılmaz Özdil'e bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, ''Ne olur Uğur Ağabeyle (Dündar) bir daha sorun yaşamayın vallahi ülkenin enerjisi düşüyor'' ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

''1-Yılmaz Ağabey (Özdil) bugüne kadar bazı hatalarım olmuştur. Ancak ben bana inanan kimseyi yolda bırakmadım.Bu tweetinizden dolayı kendimi size sizi de bir başkasına mahcup etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Eğer kabul ederseniz sizden bir ricam var.

2-Ben rahmetli babamdan biliyorum insanlar yaş alınca biraz duygusal oluyorlar. Ne olur Uğur Ağabeyle (Dündar) bir daha sorun yaşamayın vallahi ülkenin enerjisi düşüyor. SÖZ NAMUS BANA İNANAN KİMSEYİ MAHCUP ETMEM!''