Barış Terkoğlu: Bana sus diyorlar
“Mit mensubunu ifşa” suçlamasıyla 4 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazetemiz yazarı ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, yaşadıklarını Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a tek tek anlattı.
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