Barış Terkoğlu: Bana sus diyorlar

“Mit mensubunu ifşa” suçlamasıyla 4 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazetemiz yazarı ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, yaşadıklarını Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a tek tek anlattı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2020 Cumartesi, 12:04
Abone Ol google-news




Video Haberler