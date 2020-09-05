Barış Terkoğlu'ndan Uşşaki tarikatı değerlendirmesi: Emin olun bunun devlette müritleri var

05 Eylül 2020 Cumartesi, 11:35

Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah’ın, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanması ve hakkında dava açılmasını Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu yorumladı. Terkoğlu, "Çok basit bir aramayla bu tarikat liderinin devletin zirvesindeki birçok kişiyle irtibatının olduğu görülebilir. Açılışlarda protokole oturtulan, kurdela kestirilen bir isim. Haliyle emin olun bunun devlette müritleri var" dedi.



"EMİN OLUN BUNUN DEVLETTE MÜRİTLERİ VAR"

Terkoğlu, "Ben bu grubun devlette Menzil gibi Hakyol gibi örgütlü olduğunu düşünmüyorum. Ama çok basit bir aramayla bu tarikat liderinin devletin zirvesindeki birçok kişiyle irtibatının olduğu görülebilir. Açılışlarda protokole oturtulan, kurdela kestirilen bir isim. Haliyle emin olun bunun devlette müritleri var." .

BABA OLAYIN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEDİ

Şeyh Nurullah önceki hafta perşembe günü gözaltına alındı. Biz ise sonraki hafta salı gecesi bu haberi yapabildik. Bunun sebebi maalesef istismarın hem yargı hem de yıllardır bu tarikatle birlikte davrananlar tarafından duyurulmamaya çalışılmasıydı. Ortaya çıkarmak için çok uğraştık. Zaman zaman tarikatler arası savaş nedeniyle çeşitli bilgilere vakıf olsak da bu meselede 21 yıldır tarikatte olan bir babanın olayın örtülmesini kabul etmemesi sayesinde ortaya çıktı.

'TARİKATLERİN BİRÇOĞUNUN TAVRINI İKTİDARDAN ALDIKLARI PAY BELİRLİYOR'

Terkoğlu değerlendirmesine şöyle devam etti: "Ben bu grubun devlette Menzil gibi Hakyol gibi örgütlü olduğunu düşünmüyorum. Ama çok basit bir aramayla bu tarikat liderinin devletin zirvesindeki birçok kişiyle irtibatının olduğu görülebilir. Açılışlarda protokole oturtulan, kurdela kestirilen bir isim. Haliyle emin olun bunun devlette müritleri var. Tarikatlerin birçoğunun tavrını iktidardan aldıkları pay belirliyor. FETÖ için nasıl geçerliyse Menzil için de Uşşakiler için de geçerli. Ancak son dönemde bu tarikat iktidarı açık bir şekilde destekliyordu.

"YARGI MENSUPLARININ OLAYI ÖRTME ÇABASI VAR"

İnfaal yaratan olayla ilgili yazılan haberlerin engellenmesi hakkında ise Terkoğlu, "Burada çok açık bir şekilde yargı mensuplarının olayı örtme çabası var. Bakın mahkeme kararı bana geldikten sonra saatlerce anlamaya çalıştık. Bir kere erişim engeli vermeye çalıştıkları mahkeme kararını bile doğru yazamamışlardı. Öte yandan "aynı konuda bundan sonra yapılacak haberlere" de erişim yasağı getiriyordu. Yargı, tecavüzcü "hatırlı" ise olayın konuşulmasını istemiyor. Bunu da "gizliliği ihlal" gibi sudan bir bahaneye dayandırıyor. Oysa ben bundan birkaç ay önce tutukluyken iddianamemi yazan savcılar kendi elleriyle yandaş medyaya bilgi ve belge veriyordu. Yargı Türkiye'nin en güvenilmez kurumu olarak beni artık şaşırtmıyor" dedi.

"ÇOCUK İSTİSMARINI MEŞRU BİR ŞEYMİŞ GİBİ SUNUYOR"

Tarikat yapılanmaları cinselliği sert bir tabu söylemiyle sunarken, içlerindeki taciz, tecavüzleri normalleştiren bir hayat sürdüğünü ifade eden Terkoğlu değermendirmesini şu sözlerle sonlandırdı, "Aklını bir şeyhe, bir hocaya teslim edenler, yat deyince yatanlar, kalk deyince kalkanlar kaçınılmaz olarak emir verenlerin arzularının nesnesi haline getiriliyor. Bu konuda da en talihsiz olanlar çocuklar. Zira kendilerini savunamıyorlar. Hatta istismara uğradıklarını bile anlamıyorlar. Daha beteri, bu tarikat yapıları kimi dini söylemleri kendilerine alet ederek çocuk istismarını meşru bir şeymiş gibi sunuyor. İşte bakın Uşşaki şeyhine kendi yaptığını dinsel bir kılıf içine sarmış. Badeci şeyhte de Fıkıh Der'de de hep böyle. Haliyle biz kendi bedeni hakkında özgür karar veren insan olmak istiyorsak yurttaşlarımızı bu ağdan kurtarmamız lazım."