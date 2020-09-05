Kamu kaynakları, sapkın şeyhin önüne serilmiş!

05 Eylül 2020 Cumartesi, 10:26

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde küçük yaştaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan ve daha önce birçok kez devlet protokolünde ağırlandığı belirlenen Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah için kamu kaynaklarının da seferber edildiği ortaya çıktı.

Nurullah’ın başkanı olduğu Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu’nun Saraybosna’da düzenlediği Tasavvuf Musikisi Konseri’ni TİKA ve Yunus Emre Kültür Merkezi’nin desteklediği, Melih Gökçek’in talimatıyla belediyenin mehter takımının da konserde sahne aldığı öğrenildi.

AKP'Lİ İSİMLERLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE

Gerçek adı Eyüp Fatih Nurullah Şaban olan tarikat liderinin AKP’li bazı isimlerle yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıkarken eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek ile fotoğrafları da kamuoyuna yansıdı. Gökçek, Nurullah ile biri yan yana bir diğeri ise yemek masasında çekilen fotoğraflara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Siyasilerin hayatları boyunca herkesle fotoğraf çektirebileceğini ifade eden Gökçek, “Fotoğraf çektirirken kişinin özel hayatını mı tetkik edeceğiz?” diye sorarak, ilişkisinin yalnızca bir fotoğraftan ibaret olduğunu savundu.

MELİH GÖKÇEK’E TEŞEKKÜR ETMİŞ

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Ancak hem belediye arşivi hem de Kamu İhale Kurumu kayıtları, ikili arasındaki ilişkinin yalnızca bir fotoğraftan ibaret olmadığını ortaya koydu. Nurullah’ın başkanı olduğu Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu, 2013 yılında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da tasavvuf musikisi konseri düzenledi. Nurullah, projenin TİKA ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nce de desteklendiğini söyledi. Programda, ABB’nin mehter takımı da sahne aldı. Etkinliğe, dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek’in yardımcısı Ayhan Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda belediye meclisi üyesi de katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nurullah, “Ankara Büyükşehir Belediyesi mehter takımının etkinliklerimize katılmasına katkısı olan Melih Gökçek Bey’e teşekkür ederim” dedi.

450 BİN TL HARCANDI

ABB’nin ihale kayıtlarına göre belediye Kasım 2013’te, “Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da Saraybosna Üniversitesi’nin gerçekleştireceği programa mehter takımının katılımı organizasyonu işi” için ihale açtı. ABB iştiraki Anket A.Ş.’nin üstlendiği iş için 450 bin TL para harcandı.

NE İLK NE DE SON OLACAK

Ülkede birçok tarikat ve cemaat faaliyetlerine devam ediyor. Prof. Dr. Esergül Balcı’nın iki yıl önce hazırladığı rapora göre, ülkede 2,6 milyondan fazla kişinin bir tarikat ya da cemaatle organik bağı var. Ülkede belli başlı 30 tarikat ve onlara bağlı 400 kol mevcut. Sadece megakentte açıktan faaliyet yürüten tekke sayısı 445. Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkâri, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Antep ve Urfa’da ise cemaat ve tarikatlara ait 800’ün üzerinde faal medrese bulunuyor.