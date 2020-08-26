Barış Yarkadaş: Musa Orhan'ı kim kolluyor, suç ortağı kim?

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:58

İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan; dün akşam; tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi. Batman’ın Beşiri ilçesinde Uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzüne maruz kalması üzerine 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunup, tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos günü yaşamını yitirmişti.

"SUÇ ORTAĞI KİM?"

Orhan'ın tahliysine tepki yağarken, CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından “MUSA ORHAN’I KİM KORUYOR VE KOLLUYOR? Bu çavuşun arkasındaki güç kim? Suç ortağı kim?” diye sordu.

Yarkadaş, şunları söyledi:

"Memleketin her yerinden "cezasızlık" haberleri geliyor. Bu sabah Gaziantep Musabeyli'ye bağlı bir köyden de iç acıtan bir haber aldım. Tecavüze uğrayan ve çocuk doğuran bir kızımızın her yönüyle dehşet dolu hikayesi... Olayın faili kızımızın şikayeti üzerine tutuklandı ancak sadece 12 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Aile şaşkın... Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar... Benim de elimden birşey gelmediği için konuyu sizinle paylaşma ihtiyacı duyuyorum. XXX adlı kızımız, 2 yıl önce henüz 15 yaşındayken, evlerine su götürüyor. Bu sırada o dönem 36 yaşında olan, evli ve 3 çocuk babası X'in tecavüzüne uğruyor. 15 yaşındaki kız saldırının ardından evine gidiyor ve kimseye birşey söylemiyor. Saldırgan erkek 3 gün sonra kızı bulup "Seni alacağım, kimseye birşey söyleme" diyor. Ardından da tehdit ediyor. Babası hastaneye götürüyor ve "Kızım koronavirüse yakalandı" diyor. 17 yaşını birkaç gün önce bitiren kızımız doktora başından geçenleri anlatıyor ve "Hamile olabilirim. Babam duymasın, beni öldürürler" diyor. Doktor bunun üzerine jandarmaya haber veriyor. Jandarma ifade aldıktan sonra konu savcılığa intikal ediyor. Genç kız "Şikayetçiyim, bana tecavüz etti. Bu iki yıl boyunca aralıklarla sürdü. Korktuğum için kimseye birşey diyemedim" şeklinde ifade veriyor. Saldırgan erkek bunun üzerine tutuklanıyor. Ancak ne ilginçtir ki; sadece 12 gün cezaevinde kalıyor ve 3 gün önce tahliye ediliyor. Kızın ailesine mensup kişiler konuyu bugün bana aktardılar. Hikayeyi dehşet içinde dinledim. Dava dosyasında telefon görüşmeleri ve diğer bilgiler mevcut. Ortada mağdur bir genç kız ve adalet arayan bir aile var. SES OLALIM!"

Musa Orhan'ın serbest bırakılması büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada "#MusaOrhanTutuklansın" etiketiyle binlerce mesaj yayımlandı ve kampanya Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşti.

"SİİRT BAROSU'NDAN TEPKİ"

Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, mahkemenin neye göre karar verdiğini bilmediklerini belirterek, Uzman Çavuş Musa Orhan’ın 7 gün içinde tahliyesine itiraz edeceklerini söyledi. Orhan’ın tekrar tutuklanması gerektiğini söyleyen Dilek, şunları vurguladı: “İntihara teşebbüs soruşturması Batman’da devam etmektedir. Siirt’teki mahkeme tutuklamanın tedbir niteliğinde olması gerekçesiyle tahliyesine karar vermiş. Süreci takip ediyoruz. Karara itiraz ve tekrar tutuklama talebinde bulunacağız. Mahkemenin neye göre karar verdiğini bilemiyoruz. Hukuki anlamda ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Umarız bu karar tekrar değerlendirilir ve Musa Orhan tutuklanır.”







