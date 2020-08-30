Baro: Algı peşindeler

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önceki gün yaptığı “Bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu’na asanları şiddetle kınıyorum. İstanbul Barosu’nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Şahsım adına onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım” açıklamasının ardından dün de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok’un kızı ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayça Özok Ener görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Barosu ise bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi.

“İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu tasarımlandığı anlaşılmaktadır” denilen açıklamada, Timtik’in posterinin “baro görevlilerine rağmen” müdür yardımcısının odasına girilerek asıldığı, iddia edildiği gibi güvenlik güçleri tarafından değil yine baro yönetimi tarafından indirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca baro binasındaki Türk bayrağının da bu noktadaki tavrının işareti olarak binaya çekildiği belirtildi. Açıklamada, Timtik hakkında Savcı Selim Kiraz’ın öldürülmesi olayına dair bir yargı kararı olmadığına dikkat çekilerek, “Masumiyet karinesi unutuluyor. Savcı Kiraz’ın şehit edilmesinde Timtik’e yöneltilen bir iddia yoktur” denildi.

AYTAÇ ÜNSAL İÇİN ÇAĞRI

210 gündür ölüm orucunda olan ve durumu kritik seviyeye gelen avukat Aytaç Ünsal için dün, gözlem altında tutulduğu İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Adalet Bakanlığı’na, “Ebru son olsun Aytaç’ı yaşatalım” çağrısı yapıldı. Baba Nihat Ünsal ise Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Oğlum gözümüzün önünde eriyor. Cezaevinden daha kötü koşullarda 31 gündür tutuluyor. Durumu çok kritikleşti. Oğlum ölmesin” dedi.