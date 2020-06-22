Baro başkanlarına polis müdahale ederken Feyzioğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

22 Haziran 2020 Pazartesi, 11:39

İktidarın barolarla ilgili yasa değişikliği teklifine karşı Ankara'ya "savunma yürüyüşü" başlatan avukatların yolu şehrin girişinde polis tarafından kesildi.

Yürüyüşe devam etmek isteyen baro başkanlarına polis barikat kurarak izin vermedi.

60'a yakın baro başkanı polis tarafından engellenirken, Afyon, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Konya, Elazığ, Sivas, Gümüşhane-Bayburt, Çorum, Yozgat, Kütahya, Edirne, Samsun Erzurum, Kahramanmaraş baro başkanlarını yanına alan Türkiye Barolar Birliği /TBB) Metin Feyzioğlu aynı saatler Anıtkanir'i ziyaret etti.

Feyzioğlu, Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Feyzioğlu'nun paylaşımına diğer baro başkanlarının yürüyüşü polis tarafından engellerken Feyzioğlu'nun bu paylaşımda bulunması eleştirildi.