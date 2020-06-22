Savunma yürüyüşüne polis engeli!

22 Haziran 2020 Pazartesi, 10:47

Fotoğraflar: Necati Savaş

AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden yürüyen baro başkanları Ankara'nın Eskişehir yolu girişinde engellendi. AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden "Savunma yürüyor" sloganıyla baro başkanları ve avukatların başlattıkları yürüyüş Ankara'ya ulaştı. 19 Haziran günü yürüyüşe geçen baro başkanlarını ve avukatları Eskişehir Yolu üzerinde Ankara Barosu heyeti karşılayacaktı ancak polis engel oldu. Baro başkanları yürüyüşlerinin sonlanmasına 300 metre kala polis tarafından durduruldu. Baro başkanları Türkiye’nin Başkentine girme hakları olduğunu söylerken, polis “Valilik izni yok”dedi. Baro başkanları aralarında müzakere yaparken bir polis kamerasının kendilerini çekmesine tepki gösterdi. Polis ile başkanlar arasında tartışma sürdü. Bazı başkanlar akan trafikte yürümeye çalıştı, polis yine engel oldu. Bu sırada 4 baro başkanı polis barikatını aşarak kendilerini bekleyen Ankara Barosu avukatlarının yanına ulaşabildi.

Engelleme girişiminin ardından başkanlar oturma eylemine başladı.

ANTALYA BARO BAŞKANI'NDAN CUMHURİYET'E AÇIKLAMA

AKP hükümetinin avukatlık yasasına ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı, 80 baro başkanı cuma günü bulundukları illerden Ankara’ya doğru “Savunma Yürüyüşü”nü başlatmıştı.

Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planında geri adım atılmaması üzerine “Savunma Yürüyüşü”yle Ankara’ya yürüyen baro başkanları, Türkiye Barolar Birliği’ni olağanüstü toplantıya davet edecek. Barolar, yasa teklifinin TBMM sürecini takip edip bir dizi eylem yapacak.

EMNİYETTEN 'AVUKATLARA MÜDAHALE' AÇIKLAMASI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, baro yasası hazırlığını protesto için "savunma yürüyor" eylemi başlatan baro boşkanlarının Ankara girişinde bekletilmesi ve müdrahale edilmesi konusunda, "grup usülüne uygun şekilde kenara alındı" açıklaması yaptı.

Ankara Emniyet'inden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yurdumuzun çeşitli illerinden baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grup,22 Haziran 2020 günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Eskişehir yolu 15 km'ye gelerek,burada yaptıkları basın açıklamasının ardından kendilerini karşılamak için bekleyen Ankara Barosu üyelerinin bulunduğu yere şehirlerarası yol üzerinden yürüyüş yapmak istemişlerdir.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6.maddesi gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirliklerce belirlendiği,yürüyüş yapmak istedikleri güzergahın belirlenen yerlerden olmadığı,aynı kanunun 22.maddesine göre şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşüne müsade edilmemiş,araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir.

Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usülüne uygun şekilde kenara alınarak,yol trafiğe açılmıştır"

İSTANBUL'DA 'FEYZİOĞLU İSTİFA' SLOGANLARI

Savunma için Ankara’ya yürüyen baroların polis müdahalesiyle karşılaşması üzerine İstanbul Barosu avukatları Taksim’de bulunan baro merkezi önünde bir araya geldi. Avukatlar, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Savunma susmadı susmayacak” , “Hak, hukuk, adalet” sloganları atarak, alkışlar eşliğinde bir araya geldi.

Avukatlar sık sık 'Feyzioğlu istifa' sloganını attı.



