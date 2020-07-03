Baro başkanlarını takip eden Gazeteci Sibel Hürtaş gözaltına alındı

03 Temmuz 2020 Cuma, 14:39

Baroların yapısını değiştirmeyi öngören yasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'na katılmaları kabul edilmeyen baro başkanlarının Meclis kapısındaki bekleyişleri sürüyor. Gelişmeleri takip eden gazeteci Sibel Hürtaş gözaltına alındı.

Sibel Hürtaş'ın gözaltına alındığını belirten HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "Sibel Hürtaş Çankaya Kapısının önünde haber için bulunurken gözaltına alındı. Gazetecileri gözaltına almayı, haber yapmalarını engellemeyi bırakın. Sibel Hürtaş’ı aldığınız emniyet arabasının içinden derhal serbest bırakın" dedi.

"KÖTÜ MUAMELEYE UĞRADIM"

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran gazeteci Sibel Hürtaş, "Gözaltındayım Karakola götürülürken kötü muameleye uğradım" dedi.

TGS: SERBEST BIRAKIN

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da Hürtaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı;

Sendika sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Baro başkanlarının Meclis önünde yapacağı açıklamayı takip eden Artı TV Ankara Temsilcisi ve Şube Yöneticimiz @SibelHurtas gözaltına alındı. Şu an polis aracında tutulan yöneticimizi derhal serbest bırakın. #GazetecilikSuçDeğildir" ifadelerini kullandı.





?? Baro başkanlarının Meclis önünde yapacağı açıklamayı takip eden Artı TV Ankara Temsilcisi ve Şube Yöneticimiz @SibelHurtas gözaltına alındı. Şu an polis aracında tutulan yöneticimizi derhal serbest bırakın. #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/2NyNG9E896 — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 3, 2020



