Sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesinin kaymakamı görevden alındı
CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, sel felaketinin vurduğu Bozkurt ilçesinin kaymakamı Okan Yenidünya'nın görevden alındığını açıkladı.
Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos’ta etkili olan yağış, cok sayıda can ve mal kaybının yaşandığı sel felaketine neden oldu. 62 kişinin can verdiği Kastamonu'da en çok etkilenen bölge ise Bozkurt ilçesiydi.
CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, yaşanan afetin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya'nın görevden alındığını duyurdu.
Okan Yenidünya, 14 Ağustos 2020 tarihinde Bozkurt Kaymakamlığı görevine getirilmişti.
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