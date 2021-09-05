Başak burcunda yeniay

05 Eylül 2021 Pazar, 10:25

KOÇ:

Koç burçları bu yeniay ile yeni sağlık prosedürlerini hayatlarına sokabilir, diyet ve spor gibi düzen ve istikrar isteyen konularda iradeli olabilirler. İşyerinde/ofiste değişiklik yapabileceğiniz gibi, yeni çalışanlar ya da çalışma arkadaşlarına sahip olabilirsiniz.

BOĞA:

Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar var. Kendinizi göstermekten çekinmeyeceğiniz, cesur ve girişimci bir döneme adım atıyorsunuz. Çocuklarınızın hayatlarında yeni bir dönem başlıyor olabilir. Çocuklarınız ve projeleriniz için destekleyici bir yeniay olacak.

İKİZLER:

Ev ve aile konularında cesaretle atılacak yeni adımlar için gereken cesaret bu yeniay ile geliyor. Ev, arsa, tapu işlerinin halledildiği, yaşam alanınızda değişikler yapmak isteyebileceğiniz bir dönem başlıyor.

YENGEÇ:

Yakın akrabalar ve kardeşlerle yeni münasebetlerin başlayabileceği bu dönemde, kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Anlaşma, sözleşme ve kontratların yenilenebileceği, yeni ticari girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar.

ASLAN:

Bu yeniayın ekonomik en şanslı burcu aslanlar olacaktır. Yeteneklerini keşfedip, kazanca çevirebilecek olabilirsiniz. İlişkilerde ve birlikteliklerde kendi değerinizi ortaya koyabileceğiniz bir dönem başlıyor.

BAŞAK:

Yeniayın yaşandığı burç olarak, hayatında yeni sayfa açmak isteyen başaklar için çok müsait zamanlar olabilir. Bu yeniay başak burçlarının hayatında atamadıkları adımları kolaylıkla ilerletebilmelerini sağlayacak. İlişkilerde başlangıçlar ve sağlık/sıhhat konularında rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir.

TERAZİ:

Yeniay, bilinçaltı ve bağımlılıkları gösteren bir alanda gerçekleşirken, bu hafta bırakmak istediklerinizi rahatlıkla bırakabilir, sisteminizden çıkarabilirsiniz. Rüyalarınız daha anlamlı ve haberci olabilir.

AKREP:

Yeniay, yeni arkadaşlıklar başlatan bir alanda oluşurken, bu kimselerden iş ve kariyer anlamında destek alabileceğinizden de bahsediyor. Gelecek hayal ve planlarınızı yeniden şekillendirebilirsiniz.

YAY:

Yeniayın ve başlangıç enerjisinin iş/kariyer alanında gerçekleşmesi sizi beklediğiniz iş fırsatlarını yakalama konusunda destekleyecek. İşverenlerle görüşmeler ve konuşmalar yapabilir, yeni işlere girebilir ya da yeni sorumluluklar alacak olabilirsiniz.

OĞLAK:

Oğlak burçları için bu yeniay eğitim ve öğretim konularında başlangıçların olduğunu göstermekte. Seyahat konuları ile birlikte, reklam ve ticaret alanındaki gelişmeleri de tetikleyen bu yeniayda ticari işleriniz artabilir.

KOVA:

Değişim ve dönüşüm tetikleyen bir yeniay ile birlikte aslında değiştirmek istediğiniz fakat kendi içsel baskılarınızda dâhil olmak üzere dirençlerle karşılaştığınız alanlarda gelişmeler yaşayacağınızdan bahsetmekte. Eşinizin kazançları ya da nafaka, miras v.b. ortaklaşa hesaplarda yeni bir sayfa açılabilir.

BALIK:

Bu yeniay ile birlikte ortaklaşa işlere daha açık olacak ve beraberce ilerlemek istediğiniz insanlara daha kolay ulaşacaksınız. Evlilik ve ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını düşünebilir, ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz.