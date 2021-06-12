Başak Dizer Tatlıtuğ'dan hamilelik iddialarına yanıt

Oyuncu Kıvanç Tatltıtuğ ile evli olan Başak Dizer Tatlıtuğ hamilelik iddialarına yanıt verdi. Dizer iddiaları yalanlayarak, "Hamile değilim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 17:46
Başak Dizer Tatlıtuğ'dan hamilelik iddialarına yanıt
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Beş yıl önce Başak Dizer Tatlıtuğ ile dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatltıtuğ'un baba olacağı öne sürüldü. 44 yaşındaki Dizer, hamile olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Başak Dizer Tatlıtuğ, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanladı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi.


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