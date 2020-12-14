Kıvanç Tatlıtuğ takipçisinden şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisine hakaret içerikli yorum yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüse yakalandığından şüphelenip test yaptırdığını sosyal medya hesabından paylaştığı gönderinin altına yorum yapan bir kişi hakkında şikayetçi oldu.
Medyaradar'ın haberine göre, oyuncunun paylaşımı altına Seyit Ş., "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…" şeklinde hakaretlerde bulundu. Tatlıtuğ'un şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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