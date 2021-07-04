Başakşehir Ahmet Kutucu'yu transfer etti
Schalke'nin golcüsü Ahmet Kutucu Medipol Başakşehir'e transfer oldu.
Medipol Başakşehir, milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Schalke 04'ten transfer edilen 21 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ahmed Kutucu'nun Medipol Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Milli oyuncu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giydiği 45 maçta 5 gol kaydetti. Ahmed Kutucu, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda'nın Heracles Almelo takımında kiralık olarak forma giymişti.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de de istifa sesleri yükseldi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- BBP'li yöneticiye ters kelepçeyle gözaltı
- 'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde
- Peker'den takipçilerine isyan
- Bakan bıraktı, ücretsiz kebap dağıttılar
- Avrupa’dan Sinovac kararı
- Paramount Otel'le ilgili şaşırtmayan iddia
- Mehmet Aydın henüz ifade vermedi
- Devlet Bahçeli'nin acı günü