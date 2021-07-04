Başakşehir Ahmet Kutucu'yu transfer etti

Schalke'nin golcüsü Ahmet Kutucu Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 18:13
Başakşehir Ahmet Kutucu'yu transfer etti
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Medipol Başakşehir, milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Schalke 04'ten transfer edilen 21 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ahmed Kutucu'nun Medipol Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Milli oyuncu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giydiği 45 maçta 5 gol kaydetti. Ahmed Kutucu, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda'nın Heracles Almelo takımında kiralık olarak forma giymişti.


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