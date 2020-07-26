Başakşehir de sınırlamaya karşı

26 Temmuz 2020 Pazar, 13:57

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin yayıncısı beIN Sports'a özel açıklamalarda bulunurken, TFF tarafından alınan yeni yabancı kuralını eleştirdi.

Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir’i şampiyon yaparak tarihe geçen Okan Buruk, beIN Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, kulüplerin itiraz ettiği ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı yabancı oyuncu kuralına eleştiri getirdi.

Buruk, bu kuralla yetenekli futbolcuların yurt dışına gitmesinin zorlaştırıldığını belirterek, “Yeni yabancı kuralı çıkarsa, bu yeni kural ‘Sen, Türk oyuncularını yurt dışına gönderme’ diyor. ‘Türk oyuncuları elinde tut, Türk oyuncuları çok fazla bulamayacaksın’ diyor. Son zamandaki Merih gibi, Yusuf gibi, Zeki gibi, birçok oyuncumuz yurt dışına gitti. Çok da başarılılar. Yeni kural, ‘Sen gönderme’ diyor” ifadelerini kullandı.

Kararın çok çabuk alındığını belirten 46 yaşındaki teknik adam, “Hiç kimse istemiyor. İsteyen kimseyi duymadım. Neden ortaya çıktı? Türk futbolcularının giderek arttığı bir dönemdeyiz. Daha çok adımız geçiyor. İyi bir jenerasyon yakalandı. TFF’nin yaptığı FFP kuralları çok önemliydi. Sen zaten kulüpleri bir şekilde kontrol altına aldın. Bunun altı çok boş. Bence fevri değil de çok çabuk alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kural hakkındaki görüşlerini şu sözlerle tamamladı;

İki ay sonra lig başlayacak, iki ay önce kurallar değişiyor. Hızlı ve acemice alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Belki, artı ikiler azaltılabilir. Kısa ve uzun vadeli yapılandırmalar yapılabilir. Kulüplere teşvik verilebilir ama mesela 20 yaş altı oyuncuyu ilk 11’e koymak, inanamadığım bir karar. İyi oyuncu varsa, hak ediyorsa, 16 yaşında da olsa o formayı alıyor.”