Başakşehir-Galatasaray maçına o isim verildi
TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Şampiyonluğu etkileyecek Başakşehir-Galaasaray maçına Ali Palabıyık atandı.
TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
26 Haziran Cuma
20.00 Bursaspor - Adanaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Altınordu - Keçiörengücü: Turgut Doman
27 Haziran Cumartesi
17.30 Eskişehirspor - Altay: Erkan Özdamar
17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
20.00 EG Menemenspor - Boluspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Haziran Pazar
17.30 Hatayspor - EH Balıkesirspor: Hakan Ceylan
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Onur Özütoprak
20.00 Akhisarspor - CG Ümraniyespor: Yasin Kol
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