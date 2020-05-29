Başakşehir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

29 Mayıs 2020 Cuma, 11:17

İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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