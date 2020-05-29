Başakşehir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var
Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ KİŞİ ENKAZ ALTINDA
Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
AYRINTILAR GELİYOR
Video Haberler
- Annesini bekleyen yavru tilki kameraya böyle yansıdı
- ‘Jüri değişecek’ yorumundan dikkat çeken paylaşımlar
- Ankara'da kar sürprizi
- Uzmanı uyardı... Maske kullanırken en sık yapılan yanlış
- İstanbul'da nefes kesen kovalamaca kamerada
- Serçelerin 'ekmek kavgası' kameraya böyle yansıdı
- Nişanı atan çiftin aileleri sopalı bıçaklı kavga etti
- Yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameralara yansıdı
- Kilise haçını söken şüphelinin suç kaydı kabarık çıktı
- Hamile kadını arabadan indiren taksici hakkında karar