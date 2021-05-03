Başakşehir'den altın değerinde üç puan! | Başakşehir 2-1 Ankaragücü
Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve kümede kalma yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 39. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir adım attı.
Ankaragücü, 15. dakikada Paintsil'in attığı golle öne geçerken, Başakşehir'in galibiyet gollerini 63. dakikada Aleksic ile 88. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Ankaragücü'nde 79. dakikada sarı kart gören Kulusic, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından yenilmediği son 4 haftada 10 puan toplayan Başakşehir, 43 puana yükselerek 14. sıraya yerleşti. 5 haftadır kazanamayan Ankaragücü ise 38 puanla küme düşme hattında kaldı.
Süper Lig'de 40. haftada Sivasspor - Başakşehir ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçları oynanacak.
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