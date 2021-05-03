Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan adaylık açıklaması

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:33

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim için çalışmalar sürüyor. Burak Elmas Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladılar. Adaylığını açıklayan Tuncer Hunca ise, bugün, Hamamcıoğlu lehine çekildiğini açıkladı.

Seçim kulislerinde dolaşan isimlerden Adnan Polat ise LigRadyo'ya yaptığı açıklamada aday olmayacağını söyledi. Başkanlık için zamanı olmadığını belirten Polat "Bu dönem başkan adaylığı düşünmüyorum. Yurtdışındayım. Bu dönem önemli yatırımlarım var. İş programım yoğun. Böyle bir fikrim oluşursa basın toplantısıyla açıklardım. Başkanlık zaman ister, zamanım yok" dedi.