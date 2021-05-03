Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan adaylık açıklaması

Galatasaray'da 2008 ile 2011 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Adnan Polat gelecek seçimde aday olmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:33
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan adaylık açıklaması
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Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim için çalışmalar sürüyor. Burak Elmas Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladılar. Adaylığını açıklayan Tuncer Hunca ise, bugün, Hamamcıoğlu lehine çekildiğini açıkladı. 

Seçim kulislerinde dolaşan isimlerden Adnan Polat ise LigRadyo'ya yaptığı açıklamada aday olmayacağını söyledi. Başkanlık için zamanı olmadığını belirten Polat "Bu dönem başkan adaylığı düşünmüyorum. Yurtdışındayım. Bu dönem önemli yatırımlarım var. İş programım yoğun. Böyle bir fikrim oluşursa basın toplantısıyla açıklardım. Başkanlık zaman ister, zamanım yok" dedi. 


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