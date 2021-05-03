Galatasaray Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi'nde adını finale yazdırdı!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off son etap maçında Nesibe Aydın 70-58 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip finale yükseldi. Galatasaray finalde Fenerbahçe Öznur Kablo’nun rakibi oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. Maçında Nesibe Aydın’ı 70-58’lık skorla mağlup ederek final etabında Fenerbahçe Öznur Kablo’nun rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynan karşılaşmada Anete Steinberga 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Epiphanny Prince 13 sayı ve 10 asist ile double-double yaptı. Pelin Bilgiç 13 sayı ve 9 ribauntluk performansla oynarken Kuanitra Holingsvorth ise 10 sayı ve 8 ribaunt ile maçı tamamladı.
Herbalife Nutiriton Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin finalinde yedi sezon sonra ilk kez Galatasaray – Fenerbahçe Öznur Kablo eşleşmesi oynanacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Orkun Yurttaş xx, Seyhan Topaloğlu xx
Galatasaray: Sude Yılmaz x, Pelin Derya Bilgiç xx 13, Yashey Prints xx13, Anete Steinberga xxxx 23, Kuanitra Holingsvorth xx 10, Asena Yalçın x 2, Meltem Yıldızhan x 3, Briann Russell x 6, Zofia Hruscakova x
Başantrenör: Efe Güven
Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina xx 15, Merve Uygül x 2, Büşra Akgün x 3, Marie Peddy xx 9, Cecilia Hebard xxx 17, Hülya Çoklar x 4, Zsofia Simon xx 8, Melike Tuğba Oral x
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 20-12 (Galatasaray lehine)
Devre: 32-23 (Galatasaray lehine
3. Periyot: 49-39 (Galatasaray lehine
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