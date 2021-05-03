Galatasaray Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi'nde adını finale yazdırdı!

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:17

Galatasaray Kadın Basketbol takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. Maçında Nesibe Aydın’ı 70-58’lık skorla mağlup ederek final etabında Fenerbahçe Öznur Kablo’nun rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynan karşılaşmada Anete Steinberga 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Epiphanny Prince 13 sayı ve 10 asist ile double-double yaptı. Pelin Bilgiç 13 sayı ve 9 ribauntluk performansla oynarken Kuanitra Holingsvorth ise 10 sayı ve 8 ribaunt ile maçı tamamladı.

Herbalife Nutiriton Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin finalinde yedi sezon sonra ilk kez Galatasaray – Fenerbahçe Öznur Kablo eşleşmesi oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Orkun Yurttaş xx, Seyhan Topaloğlu xx

Galatasaray: Sude Yılmaz x, Pelin Derya Bilgiç xx 13, Yashey Prints xx13, Anete Steinberga xxxx 23, Kuanitra Holingsvorth xx 10, Asena Yalçın x 2, Meltem Yıldızhan x 3, Briann Russell x 6, Zofia Hruscakova x

Başantrenör: Efe Güven

Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina xx 15, Merve Uygül x 2, Büşra Akgün x 3, Marie Peddy xx 9, Cecilia Hebard xxx 17, Hülya Çoklar x 4, Zsofia Simon xx 8, Melike Tuğba Oral x

Başantrenör: Erman Okerman

1. Periyot: 20-12 (Galatasaray lehine)

Devre: 32-23 (Galatasaray lehine

3. Periyot: 49-39 (Galatasaray lehine