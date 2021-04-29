Başakşehir'den kritik geri dönüş! | Erzurumspor 1-2 Başakşehir
Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, 10 kişiyle 1-0'dan geri gelerek BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 38. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta BB Erzurumspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı ve ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.
BB Erzurumspor, 5. dakikada Emrah Başsan'ın frikikten attığı golle öne geçerken, Başakşehir'de Epureanu 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor yakaladığı şansları değerlendiremedi ve Başakşehir 58. dakikada penaltıdan Chadli ve 85. dakikada Gulbrandsen'in attığı gollerle kritik galibiyeti hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından son 3 haftada 7 puan toplayan Başakşehir puanını 40 yaparak alt sıralardan az da olsa uzaklaştı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı.
Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.
Video Haberler
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
En Çok Okunan Haberler
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri
- ABD'den S-400 açıklaması
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Ethereum tahvil açıklamasıyla yükselişte