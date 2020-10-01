Başakşehir'i zorlu rakiper bekliyor

01 Ekim 2020 Perşembe, 08:23

Geçen yılı Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. TSİ 18.00'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak kura çekiminde temsilcimiz turuncu-lacivertliler, son torbada yer alacak.

Statüye göre 32 takım 4'erli olarak 8 gruba yerleştirilecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler son 16 turuna çıkacak. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde yer almasından ötürü katılım payı, TV naklen yayın ve reklam gelirleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyon Avro gelir elde edecek. Grup aşamasında ilk kez yer alacak turuncu-lacivertliler, geçen sezon ise 3. ön eleme turunda Olympiakos'a elenmişti. Şampiyonlar Ligi'nde grup karşılaşmaları 20 Ekim'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye saati ile 1 Ekim Perşembe günü saat 18:00’de başlayacak kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:

1. TORBA

Bayern Münih

Sevilla

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Paris Saint-Germain

Zenit

Porto

2. TORBA

Barcelona

Atletico Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Dortmund

Chelsea

Ajax

3. TORBA

RB Leipzig

Inter

Lazio

Atalanta

Olympiakos

Dinamo Kiev

Salzburg

Krasnodar

4. TORBA

Başakşehir

Lokomotiv Moskova

Olympique Marsilya

Club Brugge

Borussia Mönchengladbach

FC Midtjylland

Ferencvaros

Rennes







