Başakşehir'i zorlu rakiper bekliyor
Geçen yılı Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor.
Geçen yılı Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. TSİ 18.00'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak kura çekiminde temsilcimiz turuncu-lacivertliler, son torbada yer alacak.
Statüye göre 32 takım 4'erli olarak 8 gruba yerleştirilecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler son 16 turuna çıkacak. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde yer almasından ötürü katılım payı, TV naklen yayın ve reklam gelirleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyon Avro gelir elde edecek. Grup aşamasında ilk kez yer alacak turuncu-lacivertliler, geçen sezon ise 3. ön eleme turunda Olympiakos'a elenmişti. Şampiyonlar Ligi'nde grup karşılaşmaları 20 Ekim'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.
Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye saati ile 1 Ekim Perşembe günü saat 18:00’de başlayacak kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:
1. TORBA
Bayern Münih
Sevilla
Real Madrid
Liverpool
Juventus
Paris Saint-Germain
Zenit
Porto
2. TORBA
Barcelona
Atletico Madrid
Manchester City
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Dortmund
Chelsea
Ajax
3. TORBA
RB Leipzig
Inter
Lazio
Atalanta
Olympiakos
Dinamo Kiev
Salzburg
Krasnodar
4. TORBA
Başakşehir
Lokomotiv Moskova
Olympique Marsilya
Club Brugge
Borussia Mönchengladbach
FC Midtjylland
Ferencvaros
Rennes
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