Başakşehir ateşe düştü!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig takımlarıyla eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 19:21
Başakşehir ateşe düştü!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.

Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.


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