Başarır sordu: MASAK raporu yoksa karar nasıl kaldırıldı?

10 Haziran 2021 Perşembe, 16:26

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in 9. videosunda gündeme getirdiği Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, SBK Holding ile ilgili iki farklı MASAK raporunun hazırlandığını söylemişti. Hazine Maliye Bakanlığı tarafından, MASAK ile ilgili dün yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başarır, 6 Kasım 2020 tarihli Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılması kararında MASAK’a atıfta yapıldığını ama MASAK’ın basın açıklamasında böyle bir raporun olmadığını ifade etti.

Başarır şunları söyledi:

‘’İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği, 6 Kasım 2020’de bir karar veriyor. Bu kararda, MASAK yazısına atıfta bulunuluyor ve bu şahıs hakkındaki ‘mal varlıklarına konulan tedbir kararı’ kaldırılıyor. MASAK’ın dün yayınlamış olduğu basın açıklamasında ise, iddia edildiği gibi 05.11.2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmediği, anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda MASAK Başkanlığınca görevlendirme yapıldığı belirtiliyor. Devletin mahkemesi ayrı, Hazine’nin uzman bir kurumu ise ayrı konuşuyor. Bu durum, bizlere devletteki kutuplaşmanın, devletteki çürümüşlüğün resmini göstermektedir. Bu adamın mal varlıklarına konulan tedbiri kaldırıyorsunuz, bu adam mal varlıklarını satabiliyor, mal varlıklarını yurt dışına çıkarabiliyor. Buradaki esas sorun ise; MASAK, bu konuyla alakalı nihai görüşünü belirtmiyor, ara bir rapor dahi sunmuyor ama hakimlik burada acil bir kararla mal varlığına tedbir konulması kararını kaldırıyor. Bu sorgulanması gereken bir durumdur. Bu dava, bir kara para aklama davasıdır.’’ ifadelerine yer verdi.

KONU DERİNLEMESİNE SORGULANMALI VE ARAŞTIRILMALIDIR

Bu konunun Türk Ceza Kanunu’nda da suç olduğunu teşkil ettiğini vurgulayan CHP’li Başarır, "Türk Ceza Kanunu madde 282’de yer alan ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu’ ndan yargılanan bu şahıs hakkındaki mal varlığına tedbir kararını nihai bir rapor olmadan neden kaldırılıyor? Ya da MASAK, sonuçlandırmadığı bir konuyla ilgili mahkemeye neden bir yazı gönderiyor? Bu konuyla ilgili ortalıkta bir sürü iddia dolaşıyor. Bu şahsın yurt dışına kaçmasında iktidar kanadından birilerinin payı var mı? Mal varlığına ilişkin tedbir kararının kaldırılmasında iktidarın bir etkisi oldu mu? Bunları sormaya, sorgulamaya devam edeceğiz. Kara para aklama suçu, ulusal ve uluslararası bir boyut almışsa ve burada kimlerin adı geçiyorsa; bu konu derinlemesine sorgulanmalı ve araştırılmalıdır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır vermiş olduğu yazılı soru önergesinde şunlar yer aldı:

“2020 Eylül’ünde Sezgin Baran Korkmaz için soruşturma başlatılmıştır. 9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Korkmaz'ın ve 8 kişinin "kara para aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulmasına, bu kişilere yurtdışı yasağı getirilmesine karar vermiştir. 6 Kasım 2020 tarihinde İstanbul 3 numaralı Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu ile mal varlıklarına el koyma kararını kaldırmıştır.

Mahkeme tedbir kararını kaldırma gerekçesinde 'MASAK'ın 5 Kasım tarihli raporuna' atıfta bulunmuştur ve şöyle denilmiştir;

‘Dosyanın incelenmesinden; yürütülen soruşturma kapsamında 05/11/2020 tarihli Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının yazısı ve tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirmede ilgili sayılı yazılı kararlar ile mal varlıklarına tedbir konulan gerçek ve tüzel kişilerin üzerine atılı bulunan aklama suçu yönünden öncül suçların işlendiğine ilişkin somut belgelerin soruşturmada gelinen aşamada tespit olunamadığı, tedbir kararlarının devamının ölçülü olmayacağı ve mağduriyete sebebiyet verebileceği kanaatine varıldığından…’

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, dün (9 Haziran Çarşamba) konuyla ilgili bir açıklama yayımlamıştır. MASAK’ın yayımlamış olduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer almıştır;

‘Bilindiği üzere MASAK'ın görev ve yetkileri arasında suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olarak önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak bulunmaktadır. Bu kapsamda iddia edildiği gibi 5 Kasım 2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmemiştir. Anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir.

Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ve denetim elemanları tarafından hazırlanan ara rapor 28 Aralık 2020 tarihinde ve nihai rapor da 20 Ocak 2021 tarihinde soruşturma makamlarına gönderilmiştir. Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

1- İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği’nin 6 Kasım 2020 tarihli, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki mal varlığı üzerindeki tedbir kararını kaldırdığı göz önüne alındığında, MASAK’ın, 9 Haziran 2021 tarihli yapmış olduğu, rapor vermediğine yönelik açıklamaları doğru mudur?

2- MASAK’ın ilgili hakimliğe, konuyla ilgili göndermiş olduğu yazı ile hazırlamış olduğu rapor arasında farklılık var mıdır? Varsa, bu farklılıklar nelerdir?

3- MASAK tarafından hazırlanan söz konusu raporun sonucu ne olmuştur?

4- Mahkemeler tarafından aynı konuya ilişkin zıt kararlar verilmesinde MASAK’ın etkisi olmuş mudur? Diğer bir deyişle, ilgili mahkemeleri yanıltan MASAK mı olmuştur?

5- MASAK, raporlarını tamamlamadığı halde başka soruşturmalar için ilgili mahkemelere görüş yazısı göndermiş midir? Göndermişse, hangi soruşturmalar için göndermiştir?"