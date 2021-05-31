Başbakan Saner'dan Kutlu Adalı cinayetine ilişkin açıklama

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:07

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarındaki açıklamaları sonrasında yeniden gündeme gelen gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan tartışma sürüyor. Toplumsal muhalefet olayın derinlemesine araştırılmasını ve aydınlatılmasını talep ederken iktidardan ise konunun üzerine gidilmeyeceği sinyalleri geliyor.

BAŞBAKAN SANER: BU KADAR GÜNDEME GELMESİ DOĞRU DEĞİL!

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, bu sabah Kıbrıs Postası TV’de gazeteci Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saner, “Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ilk gün yaptığım açıklama neyse, o noktadayım” diyerek, Sedat Peker’in açıklamalarının “iddia olduğunu” söyledi, “herkes bir iddia ortaya atabilir” şeklinde konuştu.

Saner, “Bu konuda polise gidip ifade vermediğiniz sürece, bu bir iddia olmaktan öteye gitmez” diyerek, “Yeni bir olgu çıkarsa, polisimiz harekete geçecektir” dedi.

Saner, Adalı cinayetinin, “Bir iddia üzerine bu kadar gündeme gelmesini doğru bulmadığını” ifade ederek, “Ailenin acılarını canlandırmanın doğru olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI TATAR: YENİ BİR ŞEY VARSA POLİSİMİZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Gündem Kıbrıs WEB TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalı cinayetinin yeniden gündeme gelmesinin ardından Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı Cumhurbaşkanlığı’na çağırdığını, “yeni bir delil ya da belge varsa gereğini yapınız” dediğini ifade eden Tatar, “Faili meçhul bir cinayet olduğu için bu dosya hiç kapanmamıştır. Yasalarımız ve polisimizin emrettiği de faili bulunamadığı için dosyanın kapanmaması yönündedir” şeklinde konuştu.

Adalı cinayeti ile ilgili “siyasi bir gündem yaratmaya çalışanlar olduğunu" söyleyen Cumhurbaşkanı, “Güya bu makamlarda hiç bulunmadılar. Güya bizim polisimiz, faillerin bulunması için takip yapmamış gibi konuşmalar yapılıyor. 26 sene evvel gerçekleşen bir cinayet, bu süreçte çok farklı partiler iktidara gelmişlerdir. Neyin yapılıp neyin yapılmadığını herkes biliyor” dedi.

“Yeni bir şey varsa polisimiz gereğini yapacaktır” sözlerini yineleyen Tatar, “Meseleyi kullanıp ülkeyi germek adına; KKTC’nin kendi kendini yönetemediği, sorumluluklarını yerine getiremediği, siyasi iradenin burada olmadığı, ülkenin başka yerlerden yönetildiği gibi alt yönetim algısının yerleşmesi için yapılanların doğru olmadığını söyledim” şeklinde konuştu.

Tatar, “KKTC hepimizin devletidir. Bu devletin kurum ve kuruluşlarına, polisine, askerine sahip çıkmamız gerek” diyerek, “Bu insanlar bizim insanlarımızdır” ifadelerini kullandı.

MECLİS’TE DANIŞMA KURULU TOPLANDI: GÜNDEM; ADALI CİNAYETİ ARAŞTIRMA KOMİTESİ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Kutlu Adalı cinayetini araştırmak üzere oluşturulan komiteye ilişkin Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdı.

Siyasi parti başkanlarının yer aldığı toplantı öğleden sonra başladı. Toplantıda, komitede yer alacak vekil sayılarının konuşulacağı öğrenildi.

KIBRIS MUHALEFETİ OLAYIN PEŞİNDE

Bu Memleket Bizim Platformu ise, Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaparak, Kutlu Adalı cinayeti dahil karanlıkta kalan her olayın aydınlığa kavuşmasını ve Anayasa’nın Geçici 10. Maddesinin kaldırılmasını istedi.

Platform, “Yalnızca Adalı cinayeti değil, geçmişte gazete, siyasi parti ve cumhurbaşkanlarının ofislerinde meydana gelen bombalamalar, kurşunlamalar ve linç girişimleri dahi karanlıkta kalan her olayın aydınlığa kavuşması adına baskı unsuru olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir daha böyle kayıplar yaşamamak, temiz ve aydınlık bir toplum yaratmak için; geçmişteki karanlık olaylarla yüzleşilmesi gerektiğine de vurgu yapan Platform, demokratikleşme ve sivilleşme mücadelesinde Anayasa’nın geçici 10. maddesinin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

“Bizleri sindirmeye, bastırmaya ve susturmaya çalışanların karşısında dünden daha da dik duracağız” diyen Platform, “Susmadık, Susmayacağız çünkü biz halkız, haklıyız!” şeklinde açıklama yaptı.