Başkan Ali Koç, Sırp menajer ile birlikte maç seyretti!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin U19 Ligi’nde oynadığı Trabzonspor maçını Sırp menajer Milos Mladenovic ile birlikte izledi.
Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe’nin U19 Ligi’nde Trabzonspor ile karşılaştığı maçı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Sırp menajer Milos Mladenovic ile birlikte takip etti.. Dusan Tadic gibi bir çok önemli ismin menajerliğini yapan Mladenovic’in, Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin maçını izlemesi dikkat çekti.
Teknik direktör arayışını bu hafta içinde sonlandırmak isteyen Ali Koç'un Miladenovic'le bu konuyu görüştüğü de iddia edildi.
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