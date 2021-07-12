Başkan Burak Elmas: "Yunan yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz"

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:17

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Yunanistan’da yaşanan olaylardan sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda takımın Türkiye’ye dönmesine karar aldıkları söyleyerek, "Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



