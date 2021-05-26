Başkan Büyükerşen sosyal medyadan duyurdu: Türkiye’nin ilk Kedi Müzesi’ni açacağız

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Açtığı müzeler ve kültür sanat kompleksleri ile Eskişehir’i Türkiye’nin bu alanda önemli kentlerinden biri haline getiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir ilke daha imza atacaklarını duyurdu. Başkan Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sanatçı Berna Türemen’in 50 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden temin ettiği kedi tabloları, heykelleri, bibloları, oyuncakları ve çeşitli ev eşyalarından oluşan koleksiyonunu belediyemize bağışlamasıyla çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm hayvanseverlerin ilgisini çekeceğine inandığımız Türkiye’nin ilk kedi müzesini şehrimize kazandırmak için çalışmalara başladık” dedi.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde açılması planlanan müze, bu alanda Avrupa’nın birkaç müzesinden biri, Türkiye’nin ise ilk müzesi olacak.