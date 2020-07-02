Başkan Gümrükçü’den Çiğli’ye müjde: Tapu Müdürlüğü geri geliyor

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:56

Üç yıldır Alsancak’ta bulunan Tapu Sarayı binasında hizmet veren Çiğli Tapu Müdürlüğü’nün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda tekrar Çiğli’ye getirilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Tapu Müdürlüğü’nün Çiğli’de taşınacağı binanın yerinde incelendiği ve kısa süre içerisinde gerekli prosedürlerin tamamlanıp taşınma işlemlerinin başlayacağı belirtildi. Adliye binasının taşınmasından sonra Tapu Müdürlüğü’nün de tekrar ilçeye gelmesiyle birlikte Çiğlili vatandaşlar işlemlerini daha rahat ve hızlı halledebilecek.

"ÇİĞLİ HİZMETİN MERKEZİ OLACAK"

Kamu hizmet binalarının Çiğli’ye kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza Çiğli’yi ayağa kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Verdiğimiz bu sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Belediye eski binamıza taşınan Adliyeden sonra şimdi de Çiğli Tapu Müdürlüğü’nün tekrar ilçemize geleceğinin müjdesini buradan Çiğlili hemşerilerimize veriyorum. Artık tapu ile ilgili işlemlerini uzun mesafeler gidip saatler süren işlemler sonucu halletmek zorunda kalmayacaklar. İş-Kur binası ile ilgili süreci de yakından takip ediyoruz. Temennimiz en kısa sürede İş-Kur inşaatının tamamlanarak faaliyete geçmesi. Hayatı, hemşerilerimiz için daha yaşanabilir kılmak adına hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.