Başkan Maçoğlu'ndan gözaltılara tepki
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Kobani operasyonu kapsamında çok sayıda HDP'linin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olayları soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda, aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski vekiller Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat Ata gibi isimlerin de olduğu çok sayıda HDP yönetici ve üyesi gözaltına alındı.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözaltılarla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Operasyonu kınayan Maçoğlu şunları kaydetti:
"Bu sabah saatlerinde ülkenin bir çok şehrinde HDP'li siyasetçiler ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen başta olmak üzere devrimci, demokrat, yurtsever ve sosyalist kişi ve kurumlara karşı gözaltılar gerçekleştirilmiştir.
Her gün ismi değişen değişen operasyonlar, baskı yöntemleriyle milletvekilleri, belediye başkanları yazarlar, gazeteciler tutuklanıyor, gözaltına alınıyor.
Demokrasiyi, eşit ve adil bir yönetimi savunmak suç değildir.
Demokrasi ve eşitlik mücadelesi yürüten tüm kesimlere karşı bu hukuksuz anlayışa son verilmelidir."
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