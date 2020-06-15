Başkan Soyer: Hükümetten tek liralık katkı alamadık

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada pandemi sürecinde ekonomik yükün oldukça artmasına rağmen hükümetten destek alamadıklarını söyledi. Soyer 'Haftalık not defteri' açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

- Sevgili İzmirliler hepinize güzel bir hafta diliyorum.İzmir'in en güzel manzarasına sahip teleferik tesislerimizi, bakımını yaparak ve gerekli hijyen önlemlerini alarak yeniden hizmete açtık. İzmirliler gönül rahatlığıyla teleferik tesislerinden yararlanabilirler.

- Ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz. Evde oturarak sıkılan çocuklarımızdan bana mektup yazmalarını istemiştim. Bizİzmir üzerinden o kadar güzel mektuplar aldım ki. Onların gözlerinden öpüyorum.

''TEK LİRALIK KATKI ALMADIK'

Pandemi süreci belediye bütçesine çok ağır yükler yükledi. Bu süreçte ne yazık ki merkezi hükümetten tek liralık katkı alamadık. 11 büyükşehir belediye başkanımızla birlikte hükümete çağrı yapıp bu konuda adım atmasını istedik. Salgında bizi dayanışma kültürümüz ayakta tuttu.

- Bu hafta öğrencilerimiz için "Askıda İzmirim Kart" uygulamasını başlattık. Gençlerimiz özgürce seyahat etsin. Lütfen onlardan desteğimizi esirgemeyelim.

- Halkın Bakkalı'nın üçüncü şubesini Bayraklı, dördüncü şubesini Karşıyaka'da açtık. Halkın Bakkalı'nı İzmir'in dört bir yanına yayacağız. E-ticaret yoluyla kooperatifler, ürünlerini Türkiye'nin tamamanına hatta yurt dışına satabilecek.

- Türkiye'nin kurtuluşu tarımda ve kendi öz kaynaklarına dönmesinde. Yıllar önce Gödence'de bulduğumuz bir avuç Karakılçık buğdayı artık dört ilçede 500 dönüme ekiliyor. Ödemiş ve Tire'de ilk hasatı çiftçilerimizle birlikte yaptık. Karakılçık ekmeyi İzmir tanıdı, Türkiye de tanıyacak.

- İzmir Turizim Hijyen Kurulu küresel pandemi sonrası kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için Turuncu Çember uygulamasını başlattı. Turuncu Çember Sertifikası alan yeme içme ve konaklama tesisi misafirlerine hijyen kuralları çerçevesinde hizmeti garanti etmiş olacak ve doğaldır ki diğerlerinden daha fazla ilgi görecek. İzmir'in marka değerini artıracak bu serfitikaya esnafın ve turizimcilerin ivedilikle başvurmasını öneriyorum.