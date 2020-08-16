Başkan Soyer Ödemiş’te iki projeyi daha hayata geçirdi

16 Ağustos 2020 Pazar, 10:43

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün Ödemiş’in Gereli Köyü’ne giderek iki önemli sosyal projenin startını verdi. İzmir’de kent merkezine uzak yaşayan çocuklarla gönüllü gençleri buluşturan Köyde-İz projesi ile birlikte kitaba erişim güçlüğü yaşayan bölgelerde 7’den 70’e yurttaşların kitaba ulaşmasını sağlamak ve okumayı özendirmek amacıyla “Gezici Kütüphane” projesi başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş Şehit Er Süleyman Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu’nda, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Esen, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, gönüllü gençler ve çocuklarla birlikte pasta keserek Köyde-İz projesinin startını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeye katılan gençleri tek tek tebrik ederek, “Hayatınız tam baharında yeni başlayacak uzun yolculuğunuzda bu köyün kadınları, bu köyün üreticileri, çileleri, sevinçleri, hüzünleri hep hafızanızda olsun. Olsun ki bu topraklara borcunuzu ödemek için fırsat olsun. Diliyorum ki bu köyün sizde bıraktığı iz hayatınız boyunca size ışık tutsun, sizin vicdanınızı diri tutsun” dedi.

KÖYDE İZ BIRAKMAYA GELDİK

Projeye katılan gönüllü gençlerden İrem Tezcan çok güzel bir projeye dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bizim için çok küçük olan bir duvar boyamasının çocuklarımızı ne kadar mutlu ettiğini gördük. İncir toplamaya, biber toplamaya gittik. Üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz köye gelirken iz bırakmaya gelmiştik; bunu başardık ama Gereli köylüleri biz de en büyük izi bıraktı. Bu fırsatı sunduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi. İbrahim Tan ise, “Ben hayatımda ilk defa hasada katıldım. Önümüze gelen peynirin, sütün değerini bilmiyormuşum. Çok büyük bir emek varmış. Biz buradan gitmek istemiyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Soyer, gönüllü gençlerin kaldıkları çadıra da giderek onlarla sohbet etti. Köyde-İz Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı köyde diş taraması yaptı. Gönüllü gençler okulun onarımını yaparak çocuklarla birlikte grafiti çalışması yaptı.

7’DEN 70'E HERKES OKUSUN

Başkan Soyer, Ödemiş Şehit Er Süleyman Özdemir İlkokul ve Ortaokulu’nda “Gezici Kütüphanesi”nin de açılış kurdelesini kesti. Başkan Soyer, projeyle özellikle sosyal ve kültürel açıdan imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde çocuk, genç ve ebeveynlerin kişisel gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, “7’den 70’e herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için kütüphanemiz köy yollarında olacak” dedi. Etkinlikte çocuklara yazar İclal Dikici’nin kitapları armağan edildi. Gezici Kütüphane açılışına katılan yazar, çocuklar için kitaplarını imzaladı. İçinde 500 adet kitap bulunan iki adet Gezici Kütüphane Ödemiş’in Gereli Köyü’nden başlayarak köy köy dolaşacak. Gezici Kütüphane ile ulaşılan bölgelerde yurttaşlara tabletler ile internet erişimi, dijital kütüphanede araştırma, okuma hizmeti sunulacak. Kütüphaneye üye olan herkes 21 günlük periyotlarla ödünç kitap alabilecek.

GERELİ KOOPERATİFİ AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş programı kapsamında Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürün Satış Yeri’nin yerinin açılışını da yaptı. Başkan Soyer üreticiden alınan güvenilir ürünleri aracısız şekilde Ödemişlilerle buluşturacak bu satış yerinin “Başka bir tarım mümkün” vizyonunun önemli bir ayağı olarak hayata geçirdikleri Halkın Bakkalı modelinin kardeşi gibi gördüklerini belirtti. Soyer, İzmirliye ucuz et temin etmek için tanzim çalışmalarını tamamladıklarını belirtirken, Ödemiş’in sadece tarımda değil Büyükşehir’in “Efeler” yolu projesiyle turizmde de önem bir atılım yapacağını, Gölcük, Bozdağ ve Birgi’yi İzmir’in en önemli turizm merkezi haline dönüştüreceklerini söyledi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, üreticinin ürününün tarlada kalmasını önleyen, üreticiyi yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile kooperatifleşmenin güçlenmesi için emek veren İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer’e desteklerinden ötürü teşekkür etti. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise, Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin bugün ikinci ürün satış yerini açmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Buradaki marifetin nedeni şu: Bir olduk, birlik olduk. Birbirimizle gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Emeklerinize sağlık. Yolumuz açık olsun, nicelerine olsun” diye konuştu.

Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gerçek 2005 yılında 60 ortakla yola çıkan kooperatifin bugün 235 ortakla yola devam ettiğini belirterek kırsalda kalkınma hamlesi başlatarak kooperatiflere destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve İzmir Köy-Koop çatısı altında İzmir Köy–Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer’in yol göstericiliğine teşekkür etti. Gerçek, tarım ve hayvancılığın başkenti Ödemiş’te ortalama 40 ton süt toplarken 2018 yılından itibaren süt işleyen konuma geldiklerini, peynir üretimine başladıklarını, hem kooperatifin ürünlerini hem de diğer üretici kooperatiflerinin ürünlerini vitrine çıkardıkları ürün satış yerinin ikinci şubesini açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Soyer, konuşmaların ardından kooperatifin mandırasını ziyaret etti.