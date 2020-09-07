Başkan Soyer'den kısıtlamalara rest: 9 Eylül'ü coşkuyla kutlayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kısıtlamalara rağmen İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'ü coşkuyla kutlayacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:18
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Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Tunç Soyer, "Pandemi döneminde kısıtlamaların sadece milli bayramlarda uygulandığını belirten, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kısıtlamaların sadece milli günlerde uygulanmasını sessizce izleyemeyiz. Pandemiye karşı önlemlerimizi alıp coşku ve heyecanla 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutlayacağız"dedi.



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