Başkan söz verince Mensah, Beşiktaş'ı seçti

16 Ağustos 2020 Pazar, 23:04

Beşiktaş ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübü'nün "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti. Bu arada havalimanında bulunan bazı Siyah-beyazlı taraftarlar Mensah'a yoğun ilgi gösterirken, futbolcuyla fotoğraf çektirdiler.

25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Mensah için iki ezeli rakip masa başında kapıştı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ganalı futbolcuyu almak için çok yoğun çaba sarf etti. Albayrak, hem Kayserispor yönetimine hem de Mensah'a Beşiktaş'tan daha cazip önerilerde bulundu. Beşiktaş yönetimi, imza aşamasına gitirmişken ezeli rakibinin yaptığı hamlelerden son derece rahatsız oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın Beşiktaş'a verdiği söz, transferde en önemli belirleyici unsur oldu.



Kayserispor ile Beşiktaş arasında yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı. Beşiktaş, 500 bin Avro kiralama bedeli karşılığında Mensah’ı 1 yıllığına kiraladı. Beşiktaş ile Kayserispor arasında yapılan satın alma opsiyonu görüşmelerinde siyah beyazlılar son olarak 4.5 milyon Avro’ya indirdi. Mensah'ı 1.3 milyon Avro ödenecek.

Mensah'ı İstanbul'a eski yönetici Semih Usta getirdi.