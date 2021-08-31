Başkentte FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, bir kısmı hakkında ise örgüt üyesi olduklarına dair ifade bulunan; 4'ü özel okulda, 3'ü örgüte ait olup daha önce kapatılan okulda öğretmen, 1'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 2'si şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıca haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 sivil şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
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