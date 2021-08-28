FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'nin Üsküdar'daki binası yıkıldı
FETÖ’nün KHK ile kapatılan yayın organı Samanyolu TV’nin binası yıkıldı. Yapının öğrenci yurdu olarak yeniden değerlendirilmesinin önerildiği kaydedildi.
FETÖ’nün KHK ile kapatılan yayın organı Samanyolu TV’nin Üsküdar Kısıklı’daki merkez binası tamamen yıkıldı.
Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik üç parsel üzerinde bulunan eski Samanyolu TV binasıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 8 Haziran 2017 tarihli yazısı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmişti. Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün rektörü olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 Haziran 2021 tarihli yazı ile Üsküdar Belediyesi’ne başvurmuştu.
ÖĞRENCİ YURDU YAPILACAK
Sözcü’nün haberine göre Üsküdar Belediye Meclisi’nin haziran ayı oturumunda, eski TV binasını öğrenci yurduna dönüştürmek üzere imzalanacak protokol için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e yetki vermişti.
Üsküdar Belediyesi, ağustos ayı içerisinde binanın yıkımını tamamladı. İlerleyen günlerde öğrenci yurdu inşaatının başlaması bekleniyor.
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